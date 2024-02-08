В Нижнем Тагиле пассажирский автобус протаранил трамвай

Вечером 7 февраля на улице Кулибина возле трамвайного парка произошло ДТП. Рейсовый автобус ПАЗ маршрута № 109 ехал от Восточного шоссе в гараж и врезался в трамвай маршрута № 15, который поворачивал налево в депо. Как сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на Госавтоинспекцию, оба транспортных средства получили механические повреждения.

Водитель автобуса имеет 40-летний стаж вождения, за прошедший год он нарушал ПДД 10 раз. Инспекторы составили на него административные протоколы за нарушение режима труда и отдыха и непредоставление преимущества трамваю. Он объяснил сотрудникам, что заметил вагон, но вовремя затормозить не смог.

В момент ДТП в автобусе было два пассажира. Один из них во время столкновения рассёк бровь. Медики осмотрели его, обработали ссадину и отпустили домой. В трамвае пассажиров не было.