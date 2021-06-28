В Нижнем Тагиле пассажирская «Газель» сбила мужчину на пешеходном переходе

Сегодня, 28 июня, около 9:00 в Нижнем Тагиле возле дома № 31а на улице Береговой-Краснокаменской водитель пассажирской «Газели» сбил 37-летнего пешехода. Об этом АН «Между строк» рассказали в отделе пропаганды ГИБДД.

41-летний водитель пассажирской «Газели», следуя по маршруту № 31 по улице Береговой-Краснокаменской со стороны Жуковского в сторону Ермака, допустил наезд на мужчину, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

«Водитель пояснил, что остановился перед пешеходным переходом, пропустил пешеходов и начал движение. Неожиданно на пешеходный переход вышел мужчина. Водитель предпринял попытки к экстренному торможению, но наезда на пешехода избежать не удалось», — рассказали в ведомстве.

В результате происшествия пострадавшего с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибленной раной лба, ушибом грудной клетки и переломом костей носа госпитализировали в центральную городскую больницу. В салоне «Газели» в момент ДТП находилось два пассажира. Оба не пострадали.

В ГИБДД отметили, что водитель имеет 12 лет стажа управления автомобилем, при этом с начала года к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался два раза.