В Нижнем Тагиле пассажирская «Газель» протаранила легковушку (ВИДЕО)

Вечером 26 октября на пересечении улиц Красногвардейской и Фестивальной произошло ДТП с участием пассажирской «Газели». Как видно на записи с авторегистратора, легковой автомобиль пытается проехать перекрёсток в сторону улицы Садоводов, когда в него справа врезается «Газель». По словам свидетелей происшествия, в аварии никто серьёзно не пострадал.

«За рулём легковушки женщина была, в сознании, но, естественно, в шоковом состоянии, ей пассажир “Газели” помог выйти из машины», — сообщил АН «Между строк» очевидец Сергей.