В Нижнем Тагиле пассажир ограбил водителя автобуса

Днём 21 августа в Нижнем Тагиле произошло необычное преступление. Как рассказали АН «Между строк» очевидцы, около 13:40 пассажир автобуса № 26 ограбил водителя, когда сотрудники ГИБДД остановили транспортное средство для проверки документов.

«В это время один из пассажиров подбежал к переднему сиденью возле водителя, схватил деньги, нажал на кнопку, чтобы открылась дверь, и выскочил на улицу», — говорит свидетель.

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» АН «Между строк» заявили, что подозреваемый в краже задержан сотрудниками дорожной полиции.