В Нижнем Тагиле пассажир ограбил водителя автобуса

Днём 21 августа в Нижнем Тагиле произошло необычное преступление. Как рассказали АН «Между строк» очевидцы, около 13:40 пассажир автобуса № 26 ограбил водителя, когда сотрудники ГИБДД остановили транспортное средство для проверки документов.
«В это время один из пассажиров подбежал к переднему сиденью возле водителя, схватил деньги, нажал на кнопку, чтобы открылась дверь, и выскочил на улицу», — говорит свидетель.
В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» АН «Между строк» заявили, что подозреваемый в краже задержан сотрудниками дорожной полиции.
«Экипаж ГИБДД тут же отреагировал на сообщение пассажиров и выдвинулся в сторону, куда скрылся подозреваемый. Его задержали у магазина на перекрёстке улиц Карла Маркса и Октябрьской Революции и доставили в отдел полиции № 18. В отношении 37-летнего ранее не судимого мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабёж). В настоящее время мужчина отпущен под подписку о невыезде. Ущерб составил около 2000 рублей», — уточнили в полиции.