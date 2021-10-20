​​​​​​​В Нижнем Тагиле пациенты поликлиники на Вагонке пожаловались на ожог глаз от кварцевой лампы. В медучреждении свою вину отрицают

Пациенты взрослой поликлиники на улице Окунева в Нижнем Тагиле в соцсетях жалуются на то, что 19 октября получили ожоги глаз из-за включённых кварцевых ламп. Как написала в паблике «Инцидент Нижний Тагил» супруга одного из пострадавших, после пребывания в медучреждении её муж почувствовал резкое жжение в глазах, боль, у него потекли слёзы. Он обратился в травматологическое отделение. Медики поинтересовались, был ли мужчина в поликлинике на Окунева, где выдают бесплатные лекарства для больных коронавирусом. В тот же день оттуда с похожими симптомами за медпомощью обратились ещё семь человек.

«В процессе разговора выяснилось, что в коридоре поликлиники в тот день почему-то не были отключены кварцевые лампы! И все, кто там был, просто сожгли себе глаза! Ну как так?! Это же ужас какой-то! И куда только смотрит руководство?! Кто сейчас ответит за дальнейшее здоровье травмированных людей?! Естественно, что сейчас видеть нормально он не может, даже за руль сесть не смог! Придётся идти на больничный», — говорит женщина.

В пресс-службе ЦГБ № 1, к которой относится поликлиника, АН «Между строк» заявили, что по данному факту проводится служебная проверка, но пока информация об ожогах из-за включённых кварцевых ламп не подтверждается.

«В настоящий момент устных или письменных обращений по факту, указанному в публикации от 19.10.2021, размещённой в группе “Инцидент нижний Тагил”, к руководству поликлиники от пациентов не поступало. Заведующая поликлиникой сообщает следующее: в поликлинике для обеззараживания воздуха используются рециркуляторы, которые разрешены к применению в присутствии людей. В кабинете № 114 приём не ведётся, данный кабинет используется фельдшерами неотложной помощи для оформления меддокументации, в нём производится распределение вызовов и может осуществляться выдача лекарств родственникам пациентов с диагнозом COVID-19. Также частично произведён обзвон пациентов, обращавшихся с электротравмами в глазной травмпункт, который показал, что среди них были те, кто получил травмы на производстве, и те, кто имеет дома переносной кварц», — пояснили в медучреждении.

Более подробный комментарий в поликлинике обещали дать по итогам проведённой проверки.