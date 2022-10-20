В Нижнем Тагиле пациентов закрытой на ремонт поликлиники на Горошникова будут принимать по другим адресам

Поликлиника на улице Горошникова, 37 в Нижнем Тагиле закрыта на капитальный ремонт. Работы в ней должны быть выполнены за 9 месяцев, до конца июля 2023 года. Всего к поликлинике на Горошникова прикреплено чуть более 15,2 тысячи тагильчан, и все они будут получать медицинскую помощь в полном объёме во время ремонта здания в других подразделениях Демидовской больницы.

В северном флигеле, в здании дневного стационара на улице Горошникова, 37, литер Б, приём будет вести большинство специалистов. Здесь будет открыт процедурный кабинет (забор крови, внутривенные и внутримышечные инъекции), кабинет медицинской профилактики (вакцинация, диспансеризация) и смотровой кабинет (акушерка). Также тагильчане смогут получить льготные рецепты и пройти центральную врачебную комиссию, сделать ЭКГ, УЗИ внутренних органов и щитовидной железы. В этом же месте будет работать онкологический кабинет.

В здании стационара будут принимать врач-уролог экспресс-диагностического урологического кабинета, врач-кардиолог, оториноларинголог, офтальмолог, специалисты центра хронической сердечной недостаточности, врач-травматолог, а также будет открыт кабинет приёма пациентов с ОРВИ (вход с торца).

В южный флигель, здание физиотерапевтического отделения на улице Горошникова, 37, литер Т, переехали регистратура и терапевтическое отделение. Здесь производят забор биоматериала на выявление РНК к коронавирусу перед оперативным лечением. В эндокринологическом диспансере на улице Октябрьской революции, 21 будут принимать врачи-гематологи, уролог и врачи-хирурги.

В филиале поликлиники в посёлке Старатель на улице Курортной, 18 будет открыт центр амбулаторной онкологической помощи (дневной стационар и химиотерапия), также здесь можно попасть на приём врачей-гастроэнтерологов и ревматолога.

Возникающие вопросы можно задать по телефонам регистратур: 8 (3435) 41-97-57, 41-16-93, 42-31-35 и старшему администратору: 8 (3435) 42-31-35. А также актуальную информацию можно уточнять по телефону 8 (3435) 41-97-56 у заведующей поликлиникой Марии Сергеевны Казаковой.