В Нижнем Тагиле ожидаются заморозки до –2 градусов

Уральские синоптики предупредили о резком похолодании. 28–30 августа местами на Среднем Урале ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до –2 градусов, сообщили в пресс-службе Уральского гидрометцентра.

Днём в субботу, 28 августа, в Нижнем Тагиле прогнозируется облачная погода, пройдут кратковременные дожди. Столбики термометров опустятся днём до +16 градусов, ночью — до +3 градусов. В воскресенье ожидается облачная погода без осадков. Воздух днём прогреется до +19 градусов, ночью будет +6 градусов.

Ранее синоптики и спасатели предупредили свердловчан о непогоде. Сегодня, 27 августа, местами в регионе ожидается сильный ветер с порывами до 20 м/с.