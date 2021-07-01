В Нижнем Тагиле ожидаются сильные дожди, грозы и град

Синоптики объявили в Свердловской области экстренное предупреждение. 2 и 3 июля тагильчан ожидают сильные дожди, грозы, град и ветер 22–27 м/с. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба города.

Также 2 июля местами на востоке Свердловской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5-й класс горимости леса по региональной шкале).

При возникновении ЧС, аварий и происшествий нужно немедленно информировать ЕДДС по номерам: 8 (3435) 25-78-83, 8 (3435) 25-78-92, 8 (3435) 41-26-99 и 112.