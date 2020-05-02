В Нижнем Тагиле ожидаются ночные заморозки

Ночью 3 и 4 мая в Свердловской области ожидаются небольшие заморозки, сообщает Уральская гидрометеослужба.

По данным синоптиков, 3 мая прогнозируются заморозки в воздухе и на почве до –2 градусов, 4 мая — до –4 градусов. Из-за низких температур может произойти охлаждение почвы и воздуха, что может навредить теплолюбивым сельскохозяйственным культурам.

Также метеорологи просят при возникновении чрезвычайных ситуаций, аварий и происшествий немедленно информировать МКУ «ЕДДС Администрации города Нижний Тагил» по телефонам: 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99, 112.