В Нижнем Тагиле отреставрированные старинные здания Демидовской больницы откроют свои двери для пациентов

В Нижнем Тагиле завершился капитальный ремонт двух флигелей Демидовской городской больницы. В бывшем аптечном магазине и приюте для бездомных будут располагаться дневной стационар, центр амбулаторной онкологической помощи, стоматологическое отделение и вспомогательные службы.

Памятники архитектуры были восстановлены благодаря программе «Модернизация первичного звена здравоохранения». На реставрацию около 1,3 тысячи квадратных метров потребовалось более 150 млн рублей. Была заменена кровля, проведена перепланировка, укреплены стены и обновлены инженерные коммуникации. Благодаря ручной реставрации и изготовлению аутентичных деталей по старинным эскизам для исторической достоверности внешний вид зданий XIX века удалось сохранить, при этом оснастив их современным оборудованием, мебелью и инженерными системами.

Помимо самих зданий, восстановлению подверглись и прилегающие территории: были отреставрированы старинные кованые ворота, кирпичная ограда и два фонаря времён Демидовых, установленные у парадного подъезда. Также в парке появились голубые ели и яблони, а на клумбах высажены розы.