В Нижнем Тагиле отремонтируют входную группу поликлиники на Липовом тракте

В Нижнем Тагиле ищут подрядчика на капитальный ремонт городской поликлиники № 3 на Липовом тракте, 30а. Стоимость работ оценивают в 3,9 млн рублей. Соответствующий аукцион размещён на сайте госзакупок 22 сентября. Согласно документации, будет проведён капитальный ремонт входной группы.

Предполагается, что подрядчик осуществит демонтаж металлических решёток с окон, витражей, дверных блоков на входе и в тамбуре, металлических лестничных ограждений на крыльце и напольных покрытий. Затем строители сделают на входе в учреждение новые перегородки и стены, установят окна и двери. Также в проекте предусмотрено новое покрытие пола на крыльце и наружная отделка фасада здания, замена водосточной системы и установка новых ограждений. Помимо этого, требуется изготовить новую вывеску и обновить пандус для маломобильных тагильчан. Гарантийный срок выполненных работ будет рассчитан на пять лет.

Все работы необходимо закончить в течение 60 дней со дня подписания контракта. Заявки на конкурс принимаются до 10 октября 2022 года.