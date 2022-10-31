В Нижнем Тагиле отремонтируют травматологию ГБ № 1

В Нижнем Тагиле на Вагонке в городской больнице № 1 начался ремонт первой части травматологического отделения на улице Максарёва, 5, сообщили в медучреждении.

Там отмечают, что ремонт планировали давно, но помешал коронавирус, поскольку стационар работал как ковидный госпиталь.

Сейчас рабочие красят стены, меняют светильники, устанавливают керамогранитные плинтусы, монтируют подвесные потолки в коридоре отделения. Ремонт идёт и в платных палатах, в кабинете старшей медсестры и на складе.

Работы планируют завершить к середине ноября, их стоимость оценивается в 1,6 млн рублей. Вторую половину медучреждения начнут ремонтировать в начале 2023 года. В больнице также сообщили, что в этом году в травматологическом отделении уже обновили оборудование — приобрели многофункциональные кровати и новые прикроватные тумбочки.