В Нижнем Тагиле отремонтируют корт в Ленинском районе за 3,7 млн рублей

Мэрия Нижнего Тагила ищет подрядчика, который отремонтирует за 3,7 млн рублей корт спортшколы «Мечта» по адресу Лебяжинская, 15 в Ленинском районе. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Обновлённый корт площадью 51 на 23 метра будет представлять из себя хоккейную площадку, построенную на каркасе из металлических труб. Корт будет облицован прочным стеклопластиком, также площадка будет огорожена сетчатым забором высотой не менее 1,5 метра. Согласно документу, работы по ремонту корта должны закончиться не позднее 30 октября 2021 года.