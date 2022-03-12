В Нижнем Тагиле отремонтируют дом купца Копылова 

В Нижнем Тагиле администрация ищет подрядчика для ремонта дома купца Копылова. Здание находится на проспекте Ленина, 11, в историческом центре города. На реконструкцию памятника регионального значения мэрия выделила 8,3 млн рублей.

Согласно документации, подрядчику нужно поменять карнизы и окна в здании, крышу и водосточные трубы. Также отреставрируют крыльцо и заменят гидроизоляцию.

В XVIII веке на месте дома было местное заводское кладбище. В последней четверти XIX века дом на Александровской (старое название проспекта Ленина) принадлежал купцу Евлампию Копылову, бывшему крепостному заводчиков Демидовых, меценату и общественному деятелю. В советское время дом Копылова перешёл к Горкомхозу. Позднее на первом этаже здания располагались различные магазины и торговые точки.

Сейчас в здании размещается редакция газеты «Тагильский рабочий» и МАУ «Агентство рекламно-информационного содействия».