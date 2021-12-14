В Нижнем Тагиле отремонтировали хоккейный корт «Мечта»

В Нижнем Тагиле открылся обновлённый корт спортшколы «Мечта» по адресу Лебяжинская, 15. Об этом АН «Между строк» сообщили в пресс-службе администрации города.

Корт размером 51 на 23 метра представляет собой хоккейную площадку, построенную на каркасе из металлических труб. Он облицован прочным стеклопластиком. Также площадка огорожена сетчатым забором высотой 1,5 метра. Мэрия заплатила подрядчику «Стройрегион» за ремонт корта 3,7 млн рублей.

Открытие спортивного объекта отметили серией игр, в которых участвовали спортсмены разных возрастов.

Спортивный клуб «Мечта» работает 50 лет. За эти годы в нём тренировались более 2000 юных спортсменов. Воспитанники спортшколы 14 раз становились призёрами всеросийского конкурса «Золотая шайба». Сегодня здесь занимаются 200 школьников. А по вечерам на корте проходит массовое катание для всех желающих.