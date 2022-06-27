В Нижнем Тагиле отремонтировали газопровод, обеспечивающий топливом четыре градообразующих предприятия 

В Нижнем Тагиле специалисты компании «ГАЗЭКС» заменили шаровый кран на газовых сетях в районе Северного шоссе. Как пояснили в пресс-службе компании, это важный и сложный объект, обеспечивающий топливом такие крупные промышленные предприятия, как ЕВРАЗ НТМК, «Уралвагонзавод» и «Уралхимпласт».

Газовики в кратчайшие сроки демонтировали старый кран и установили новый. Масса оборудования достигает 6 тонн, диаметр — один метр. Шаровый кран приварили к сетям, проверили сварочные швы и получили положительное заключение лаборатории, а также выполнили изоляцию, установили коверы.

Кроме того, на это лето запланирована диагностика 16 километров подземных газопроводов и трёх пунктов редуцирования газа, капитальный ремонт шести шкафных газорегуляторных пунктов, замена восьми установок электрохимической защиты.