В Нижнем Тагиле отопительный сезон завершится 14 мая

В Нижнем Тагиле отопительный сезон завершится уже 14 мая. Соответствующее постановление было подписано сегодня мэром Сергеем Носовым и опубликовано на официальном сайте города. Согласно документу, с 14 мая ресурсоснабжающие организации начнут поэтапное прекращение подачи теплоностителя в жилые дома. В последнюю очередь отопление отключат в больницах, школах и детских садах.

«Организациям коммунального комплекса поручено подготовить магистральные и внутриквартальные тепловые сети для проведения гидропневмопромывки и гидроиспытаний в межотопительный сезон 2018 года. Эти мероприятия будут направлены на проверку механической прочности и плотности городских трубопроводов», – говорится в постановлении.

График гидравлических испытаний сетей опубликован на официальном сайте Нижнего Тагила.