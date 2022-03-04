В Нижнем Тагиле отменяются массовые гуляния на Масленицу

В Нижнем Тагиле отменили массовые гуляния на Масленицу из-за роста уровня заболеваемости коронавирусом в Свердловской области. Об этом АН «Между строк» сообщили в пресс-службе администрации города.

«В связи с ростом уровня заболеваемости COVID-19 и высокой контагиозностью штамма вируса все запланированные до 7 марта мероприятия по празднованию Масленицы в Нижнем Тагиле отменены», — рассказал замглавы города по социальной политике Валерий Суров.

Ограничения касаются мероприятий с массовым участием людей. Меры принимаются согласно указу губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева от 26 февраля.

Так, ранее анонсированные масленичные гуляния не состоятся в образовательных учреждениях, во Дворце культуры «Юбилейный» и ряде других учреждений. При этом спектакли в Нижнетагильском театре кукол, приуроченные к весеннему празднику, пройдут по плану.

Также в мэрии пояснили, что частные компании сами принимают решение об отмене событий. В «АртРезиденции» в посёлке Черноисточинск и в этнопарке «Ермаково городище» масленичные гуляния в эти выходные состоятся.