В Нижнем Тагиле отменили включение сирен 2 марта из-за ситуации на Украине

В Нижнем Тагиле запуск сирен, запланированный на 2 марта, не состоится. Как сообщили в пресс-службе мэрии, новую дату проверки системы оповещения назовут позже.

Проверку отменили по указанию региональных властей. В том числе чтобы не пугать население на фоне ситуации на Украине, сказал ИА «Все новости» начальник отдела мэрии по гражданской защите населения Андрей Мишин. В мэрии также отметили, что запуск в любом случае состоится, поскольку это плановая проверка системы оповещения и она никак не связана с военной спецоперацией РФ на Украине.