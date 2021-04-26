В Нижнем Тагиле отменили пасхальный крестный ход

Крестный ход на Пасху будет отменён в тагильских храмах из-за пандемии коронавируса, сообщает TagilCity.ru.

«В связи с непростой обстановкой, связанной с коронавирусом, городских крестных ходов не будет. Мы внимательно следим за ситуацией и выполняем рекомендации Минздрава Свердловской области», — поделился пресс-секретарь нижнетагильской епархии Дмитрий Пронин.

Сами богослужения пройдут во всех храмах Нижнего Тагила с 1 на 2 мая.

«Где-то службы начнутся в 23:30, а где-то ровно в полночь. В Свято-Троицком кафедральном соборе службу возглавит епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий», — добавил Пронин.