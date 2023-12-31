В Нижнем Тагиле отменили новогодний салют из-за трагедии в Белгороде

Праздничный салют в новогоднюю ночь в Нижнем Тагиле отменили из-за трагедии в Белгороде. Об этом в соцсетях сообщил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

«Дорогие друзья, вижу ваши вопросы и комментарии в соцсетях относительно фейерверка в новогоднюю ночь, хочу пояснить. Администрация города не планировала проведение салюта. Салютовать были намерены наши предприниматели в знак уважения к оборонщикам Нижнего Тагила — города трудовой доблести. Однако, учитывая трагедию в Белгороде, мы попросили их отказаться от фейерверка», — написал в своих соцсетях мэр.

Напомним, 30 декабря 2023 года в Белгороде был обстрелен один из жилых районов. Среди погибших четверо детей. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки ВСУ по Белгороду погибли 24 человека, около 130 получили ранения.