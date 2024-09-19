В Нижнем Тагиле отменили концерт Shaman’а

Концерт заслуженного артиста России Shaman’а (настоящее имя — Ярослав Дронов), который должен был состояться 24 сентября в Нижнем Тагиле в «Металлург-Форуме», отменён. В официальном сообществе певца во «ВКонтакте» указано, что мероприятие не состоится по техническим причинам. При этом ранее ряд областных СМИ писали, что из-за плохой продажи билетов выступление Дронова может быть под угрозой срыва.

Отметим, что цены на билеты артиста варьировались от 2 до 8 тысяч рублей. 25 сентября Shaman должен выступить в Екатеринбурге. На вечер 19 сентября выкуплено чуть более половины билетов.

Напомним, что Дронов в феврале 2024 года уже приезжал с концертом в Нижний Тагил. Тогда он выступил во Дворце культуры имени И. В. Окунева перед сотрудниками «Уралвагонзавода». Вход на мероприятие был по пригласительным билетам.