В Нижнем Тагиле открывается выставка мэтра тагильской фотографии Николая Антонова

В Нижнетагильском музее-заповеднике «Горнозаводской Урал» завтра, 3 декабря, откроется выставка известного тагильского фотографа Николая Антонова. Экспозиция приурочена к 75-летнему юбилею мастера, который он отметил в конце ноября.

На выставке «Песнь родного города» представлено более 40 фотографий, которые были созданы Антоновым в первые десятилетия XXI века и связаны темой родного города, его жителей. Представленные работы позволяют увидеть тенденции в творчестве портретиста, пейзажиста и фотокорреспондента, много лет проработавшего в газете «Тагильский рабочий». Николай Антонов трижды становился лучшим фотокорреспондентом городских СМИ в конкурсе «Журналист года» — в 2007, 2014 и 2016 годах.

Николай Васильевич Антонов — один из ведущих и признанных фотомастеров Нижнего Тагила. Его работы публиковались в местных периодических изданиях. С юных лет Николай Васильевич стремился к творческому самовыражению. В детские и юношеские годы занимался музыкой, игрой на народных инструментах, выступал в самодеятельности. Фотографией увлёкся во время службы в армии. Пробные снимки были получены фотокамерой «Киев-Вега» на 16-миллиметровую плёнку.

«Николай Антонов обращается ко многим жанрам. В его работах присутствует неповторимый, легко узнаваемый стиль. Используя приёмы цифровой обработки фотографий, автор превращает запечатлённую действительность кадра то в фактурную реальность живописного холста, то в графическую зарисовку фрагментов с натуры. Снимки мастера раскрывают повседневность и будничность жизни в красоте каждого мгновения при помощи художественной фантазии», — рассказывают в музее-заповеднике.

Открытие выставки «Песнь родного города» состоится 3 декабря в 16:00 в выставочных залах музея-заповедника. Экспозиция продолжает проект «Мастера тагильской фотографии». В прошлом году музейщики показали снимки известного фотомастера Тимофея Дубинина. А в 2017 году состоялась совместная выставка Николая Митина, Алины Шмаковой и Макса Шведова, которые стали победителями VIII городского фотоконкурса «В объективе — жизнь».