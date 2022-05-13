В Нижнем Тагиле открывается новый сезон благотворительной акции «Чайные бега»

В субботу, 14 мая, в Нижнем Тагиле пройдут первые в этом сезоне благотворительные «Чайные бега». Уже шестой год их организовывает местный фонд «Живи, малыш» для помощи неизлечимо больным детям со всей России. Начало мероприятия в 10:00, сбор запланирован около сердца в парке «Народный». На этот раз участники пробегут два круга по парку, а затем традиционно отправятся пить чай.

Впервые акция прошла в Москве в 2017 году. Она была инициирована экс-участником группы «Многоточие» Ильёй Кузнецовым. Затем к столице присоединились другие города, в том числе Нижний Тагил. В первом сезоне «Чайных бегов» участвовали 13 городов, во втором — 22, далее география расширилась до 27 населённых пунктов.

Чтобы поучаствовать в забеге, нужно написать свои контактные данные организаторам в личные сообщения группы «Чайные бега» во «ВКонтакте». Размер минимального добровольного взноса составляет 100 рублей. Помочь тяжелобольным детям может любой желающий.