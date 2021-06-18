В Нижнем Тагиле открылся третий диализный центр

Сегодня на Уральском проспекте, 101 в Нижнем Тагиле открылся новый диализный центр. Пациентов он начнёт принимать уже в июле. Медучреждение открыл Уральский медицинский центр, который проводит процедуры диализа в городах Свердловской области бесплатно в рамках программы ОМС. В Нижнем Тагиле это уже третий диализный центр.

«Мы очень рады, что у тагильчан появляется возможность получать высококвалифицированную и технологичную помощь, не выезжая из города. Я уверен, что пациенты по достоинству её оценят», — заявил врио главы города, первый вице-мэр Вячеслав Горячкин.

Новый центр в Нижнем Тагиле соответствует европейским стандартам и оснащён современным оборудованием. Многоуровневая система очистки воздуха позволяет соблюдать противоэпидемические мероприятия на самом высоком уровне, а несколько диализных залов делают пребывание пациентов комфортным и безопасным. В диализном центре установлено 14 аппаратов искусственной почки, которые позволят принимать в день 84 пациента, сообщает пресс-служба мэрии.

На сегодняшний день в Нижнем Тагиле на диализе состоит 186 человек. Среди них не только жители нашего города, но и пациенты из Пригородного района, Невьянска, Верхней и Нижней Салды, Кировграда, Красноуральска, Кушвы.