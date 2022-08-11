В Нижнем Тагиле открылся набор в школу гребного слалома 

В Нижнем Тагиле с 1 августа по 6 сентября проходит набор в школу гребного слалома для детей и подростков от 7 до 13 лет. Школа относится к Свердловской областной федерации гребного слалома, а тагильские слаломисты регулярно побеждают в соревнованиях российского и международного уровней. Воспитанники тагильской школы гребного слалома Михаил Кузнецов и Дмитрий Ларионов в 2008 году завоевали бронзу Олимпийских игр.

На уроки начальной подготовки по программе «Гребной слалом» ждут детей, обучающихся в школе как с первой, так и со второй смены. Тренировки спортсменов, которые учатся в общеобразовательной школе со второй смены, проходят три раза в неделю с 8:30 до 10:30. Те, кто обучается с первой смены, также тренируются три раза в неделю по два часа.

Для записи необходимо написать в мессенджеры тренеру Веронике Соколовой по номеру +7 (904) 170-80-08 и прислать информацию о ребёнке: Ф.И.О., дата рождения, образовательное учреждение, класс, смена, номер сертификата дополнительного образования. Также необходимо заполнить анкету и подготовить все медицинские документы. Подробную информацию можно найти на сайте школы.

6 сентября в 17:00 состоится организационное собрание для новичков и родителей.