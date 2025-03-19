В Нижнем Тагиле открылся «Крошечный театр» 

В Нижнем Тагиле на улице Газетной, 7 открылся «Крошечный театр» для самых маленьких. Его директор — Ирина Чувашова говорит, что к открытию собственного театра она шла в течение трёх лет и вот её мечта стала реальностью.

«У меня два актёрских образование и 14 летний опыт работы в театре кукол. Три года назад я ушла из театра, искала себя в совершенно иной сфере, но поняла, что тянет обратно. Сначала создала команду с которой поставили самостоятельно первый бэби-спектакль, после подали заявку на грант и пройдя все этапы победили, получили денежный грант от министерства культуры на создание ещё одного спектакля. Ездили со спектаклями по Свердловской области и Нижнему Тагилу. А в 2024 году я защитила бизнес-план и получила денежный социальный контракт на приобретения аппаратуры и развитие своего маленького творческого дела. Но последний год искала подходящее помещение. Оно нашлось в декабре 2024 года под Новый год», — рассказал АН «Между строк» Ирина Чувашова.

В детстве Ирина не думала, что станет актрисой. В школе она мечтала работать следователем в правоохранительных органах. Но педагог риторики в старших классах увидел у Ирины актёрские способности и предложил поступить в театральный институт. Так и началась театральная история, которая в будущем сыграла важную роль в её жизни.

Первой постановкой на новой площадке «Крошечного театра» стал спектакль «Аква Мир. Подводная история» (0+).

«Почему именно подводная тематика? Это, наверное, одна из самых интересных тем для малышей. То, что они не могут увидеть собственными глазами. Сценарий и декорации мы придумывали сами», — делится Ирина Чувашова.

При театре также планируется открыть детскую театральную студию, чтобы ребята могли участвовать в фестивалях и конкурсах. С детьми будут работать 4 актёра «Крошечного театра».

«У нас в команде 4 человека и мы вместе создаём это чудо. Вообще театр — это не про заработок, этого требует больше душа. Мы развиваемся и создаём новые образы. Обычно актёру или актрисе нравится видеть себя на сцене. Мне же приятнее искать новые образы и подходы, чтобы создать настоящую сказку», — отмечает Ирина Чувашова.