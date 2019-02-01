В Нижнем Тагиле открылись три центра обслуживания клиентов регионального оператора «Рифей»

С 1 февраля в Нижнем Тагиле начали свою работу три центра по обслуживанию клиентов регионального оператора по обращению с ТКО в Северном административно-производственном объединении компании «Рифей». Непосредственно клиентское обслуживание взяло на себя АО «Региональный информационный центр» (РИЦ). Через РИЦ можно подать документы для заключения договора с компанией «Рифей» по вывозу мусора, произвести оплату счетов и получить консультацию о работе регоператора. Офисы РИЦ открылись по адресам: Черноисточинское шоссе, 14б, ул. Красная, 20 и ул. Окунева, 22.