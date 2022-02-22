В Нижнем Тагиле открыли сбор гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР

В Нижнем Тагиле начали сбор гуманитарной помощи для нуждающихся из ДНР и ЛНР. О том, что Свердловская область готова принять беженцев, накануне заявил вице-губернатор Павел Креков.

Сбором гуманитарной помощи в нашем городе занимается нижнетагильское отделение Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест». Пункт приёма работает с 9:00 до 17:00 в медицинском колледже на проспекте Ленина, 27. В праздничный день 23 февраля он тоже будет работать.

«Пока что мы будем передавать всю помощь в Екатеринбург. Опыт такой работы у нас есть с 2012 года. Администрация города и общественная палата Нижнего Тагила полностью поддержали эту инициативу», — рассказала АН «Между строк» председатель нижнетагильского отделения «Красного Креста» Валентина Шишкина.

Прежде всего, уточняют в «Красном Кресте», необходимы продукты длительного срока хранения, постельное бельё, одежда, обувь, гигиенические принадлежности и средства для ухода за детьми. Кроме того, переселенцам может понадобиться новая одежда и обувь. Также просят принести удлинители, электрочайники, микроволновки и холодильники. Все вещи должны быть в хорошем состоянии и желательно новыми. По всем вопросам можно обращаться по телефону 8 (343) 596-04-74.

В пресс-службе администрации города пояснили, что пока нет информации о том, когда в Нижний Тагил начнут прибывать беженцы из Донбасса, но город готов их принять.