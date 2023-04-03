В Нижнем Тагиле открыли приём работ на конкурс для писателей «Серая шейка»

В Нижнем Тагиле 1 апреля стартовал VIII городской открытый конкурс литературного творчества «Серая Шейка», посвящённый уральскому писателю Д. Н. Мамину-Сибиряку. К участию приглашают юных писателей до 18 лет и взрослых авторов.

Для взрослых писателей предусмотрена одна номинация — «Художественные произведения о детях и для детей». Можно представить произведения в прозе и стихах, не менее трёх произведений. Работы в этой номинации принимаются до 1 сентября.

Дети и подростки до 18 лет могут подать заявку до 1 октября. У юных участников на выбор несколько номинаций: «Литературное творчество», где можно представить рассказы, сказки, стихотворения и эссе и «Медиатворчество» для тех, кто снимает видеосюжеты, буктрейлеры и мультфильмы.

Также в этом году есть общая номинация, которая подойдёт для любого участника, «Немного найдётся таких уголков на Руси…». Работы в этой номинации могут быть посвящены не только Уралу, но и другим регионам нашей страны.

В состав жюри конкурса входят члены Союза писателей и Союза журналистов России, краеведы и сотрудники библиотек. В ноябре пройдёт зрительское голосование, а в декабре станут известны общие итоги конкурса.

Заполнить анкету-заявку участника можно на сайте Центральной городской библиотеки. Зарегистрированные пользователи смогут познакомиться со всеми произведениями конкурсантов и проголосовать за понравившиеся.