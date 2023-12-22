В Нижнем Тагиле открыли Демидовскую больницу после капитального ремонта 

Сегодня, 22 декабря, в Нижнем Тагиле открылся главный корпус поликлиники Демидовской городской больницы после капитального ремонта.

Получать медицинскую помощь в отремонтированной поликлинике смогут 25 тысяч тагильчан. Ежедневно её посещаемость составляет более 300 человек. Здание вошло в число 16 объектов медицинской инфраструктуры региона, где в 2023 году завершился капитальный ремонт по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».

«Если бы не программа, то было бы сложно найти возможность оперативно отремонтировать и отреставрировать этот абсолютно уникальный объект. Когда ремонт начался, стало понятно, что здание сложное, вскрылся большой объём дополнительных работ. Губернатор Евгений Куйвашев выделил финансирование сверх запланированного, в том числе на приобретение оборудования. В итоге мы получили современную поликлинику, которая расположена в историческом здании и стала одним из многих объектов здравоохранения в Нижнем Тагиле, которые в настоящее время обновляются», — отметил вице-губернатор Свердловской области Павел Креков.

Итоговая стоимость ремонтных работ составила 194 млн рублей. Для приобретения мебели и оборудования было направлено ещё 60 млн рублей.

Строители провели большой объём демонтажных и подготовительных работ, очистили кирпичную кладку стен от штукатурки, усилили внутренние и наружные поверхности фундаментов монолитным железобетоном. Перекрытие первого этажа смонтировали заново, усилили перемычки дверных проёмов, частично заменили деревянные элементы конструкций кровли, а оставшиеся укрепили. Также выполнен большой объём отделочных работ, полностью заменены системы отопления, водоснабжения и канализации, электроснабжения и освещения, линии интернета и телефонии, системы оповещения людей о пожаре и пожарная сигнализация. Поликлиника оснащена системой управления электронной очередью. Для комфорта маломобильных посетителей установлены поручни, пандус, расширены дверные проёмы.

Также при ремонте отреставрировали элементы здания, представляющие историческую ценность. Восстановили потолочные тяги внутри помещений, модульоны и капители снаружи здания. Отреставрировали парадную лестницу на второй этаж, восстановили историческую фреску, а также фамильный герб рода Демидовых весом 480 килограммов.

Поликлиника Демидовской больницы расположена в двухэтажном каменном здании с четырьмя флигелями в стиле ампир. Оно было построено в 1825 году уральским промышленником Николаем Демидовым. Именно с этого здания началась история медицины в Нижнем Тагиле.