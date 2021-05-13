В Нижнем Тагиле открылась выставка мастера этюда Вилена Мухаркина

Сегодня в выставочном зале худграфа НТГСПИ на Мира, 25 открылась выставка произведений известного тагильского живописца Вилена Мухаркина «Не слепок, не бездушный лик» (0+). Коллеги художника-фронтовика, ушедшего из жизни в августе 2020 года, поделились со студентами воспоминаниями о нём.



Вилен Мухаркин / фото предоставлено Николаем Грачиковым



Новый выставочный проект, названием для которого послужила строчка из стихотворения Фёдора Тютчева, летом прошлого был показан в Ельцин Центре. На выставке представлено около 30 пейзажей и натюрмортов художника разных лет — с 1970-х по 2000-е годы. Это совместный с тагильским фондом поддержки и развития искусства «Коллекция» проект.

«Когда эту выставку смонтировали в Ельцин Центре, Вилен Дмитриевич ещё жив был. Ему показали видеоотчёт с экспозиции, и он сказал, что это плохие работы. То есть то, что здесь представлено, сам автор не считал какими-то шедеврами, при том что здесь есть очень сильные этюды. Все эти работы показываются впервые, благодаря Ельцин Центру они обрели новую жизнь», — сказала на открытии художница Лариса Грачикова.

Собравшимся на открытии выставки студентам Николай Грачиков, друг Мухаркина и популяризатор его творчества, рассказал, что живописец никогда не думал о том, как бы выгоднее продать картину, он писал от души и для себя. Для души писал художник и стихи, многие из них об ужасах, пережитых в юности на войне.

«У Вилена Дмитриевича произведения в основном этюдного характера, нет длительных работ. Может быть, именно эта краткосрочность этюда выражает его характер. Он и в 90 лет восторгался жизнью. В этих работах передаётся восторг. Я смотрю на натюрморты и чувствую запах сирени, флоксов. Эта живопись — пример некой честности художника, он не любил фальши. Все работы вроде бы простые, такого коровинского плана, импрессионистичные, воздушные, но при этом каждый мазок выверенный», — говорит художник-пейзажист, педагог Игорь Грищенко.

Попасть на выставку в учебное заведение простые зрители смогут по предварительной заявке по телефону деканата: 8 (3435) 25-01-00.