В Нижнем Тагиле открылась выставка-конкурс на звание «Мастер года»

В Нижнетагильском музее-заповеднике «Горнозаводской Урал» открылась ежегодная городская выставка-конкурс им. Худояровых на звание «Мастер года». В этом году в конкурсе принимают участие около 30 авторов и одно творческое объединение. Основным материалом работ художников стали глина и стекло.

На выставке представлено более 125 художественных изделий в разных техниках и жанрах. Сейчас в Нижнем Тагиле работают несколько гончарных мастерских: «Гончарный двор», «Колокол», «Цветные сны», а в посёлке Черноисточинск находится гончарная мастерская «Ёлка». Все мастерские являются участниками конкурса. Они активно популяризируют гончарное дело, обучают навыкам работы с глиной, прививают своей аудитории интерес к интерьерной керамике.

Свои произведения представили как известные мастера (Наталья Наумова, Ольга Кунгурова и Елена Прошко, чьи работы имеют широкую известность и признание), так и начинающие авторы, преимущественно это студенты художественно-графического факультета НТГСПИ.

Оценивать работы будет конкурсная комиссия во главе с зампредседателя Свердловского областного художественно-экспертного совета по народным художественным промыслам Александром Максяшиным, а также все посетители выставки, принявшие участие в голосовании в номинации «Приз зрительских симпатий».