В Нижнем Тагиле открылась выставка екатеринбургского акварелиста

В главном здании Нижнетагильского музея изобразительных искусств открылась персональная выставка екатеринбургского художника Владимира Кошелева «Впечатления...» (0+). Её открытие приурочили к 90-летнему юбилею Свердловского союза художников.

В экспозиции можно увидеть около 70 акварельных работ Владимира Кошелева, которые он создавал в творческих поездках. На картинах художник изобразил южные и северные пейзажи от Молдавии до Чехии.

«Владимир Кошелев — настоящий мастер акварели. Давно отойдя от производственной темы и некоторой схематичности реализма, он всецело посвятил себя изображению природного мира, создавая пейзажи и натюрморты. Свободное, виртуозное владение разными акварельными техническими приёмами даёт этому автору невероятные возможности для решения самых смелых творческих задач. Особую роль в творчестве Кошелева играет пейзаж, который никогда не является фотографическим изображением реальности, тем более в столь специфической технике, как акварель», — говорит о творчестве художника искусствовед Галина Шарко.

Художник родился в Мордовии в 1933 году. В 24-летнем возрасте окончил Свердловское художественное училище. Работал художником-мультипликатором. А в 1970-е годы, когда на Урал приезжали группы художников-акварелистов на Всесоюзный пленэр, увлёкся акварельной техникой, которая стала впоследствии главной в его творчестве.

Во время путешествий Владимир Кошелев создал серии работ по Прибалтике, Диксону, Магнитке, Чехословакии, Амуру. Произведения художника хранятся в музеях Екатеринбурга, Ирбита, Южно-Сахалинска, Норильска, Таллина, а также в частных коллекциях в Великобритании, Сербии, Болгарии, Франции, Израиле и США.

Выставка мастера акварели продлится в музее искусств до 17 апреля.