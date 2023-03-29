В Нижнем Тагиле открылась регистрация на Тотальный диктант

В Нижнем Тагиле открыли регистрацию на Тотальный диктант, который пройдёт 8 апреля в 13:00. Для регистрации в Нижнем Тагиле и пригороде доступно более 30 площадок. В этом году наш город стал столицей ежегодной образовательной акции.

Каждый желающий проверить свою грамотность может выбрать любую подходящую ему площадку. Некоторые из них будут закрытыми — это площадка в Нижнетагильской вечерней школе № 1, в центре «Мой бизнес» и в музее «Лисьегорская башня», где текст прочтёт драматург и сценарист из Екатеринбурга Анна Богачёва. Количество мест на остальных площадках ограничено.

Центральное место проведения диктанта — Демидовский железоделательный завод в Черноисточинске, где текст будет читать его автор Василий Авченко. Также в Нижнем Тагиле будет площадка для иностранцев. Если русский язык не является для участника родным, можно написать диктант в Нижнетагильском государственном профессиональном колледже имени Демидова.

Самой вместительной площадкой для написания диктанта стал Нижнетагильский драматический театр. Там текст будет диктовать художественный руководитель театра заслуженный артист России Игорь Булыгин. На «Старом Демидовском заводе» диктант прозвучит из уст директора музея-заповедника «Горнозаводской Урал» Эльвиры Меркушевой. В музее «Демидовская дача» в роли диктора выступит мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Организатор «Ночи музыки» Евгений Горенбург прочтёт текст в доме-музее Булата Окуджавы. В Центральной городской библиотеке это сделает художественный руководитель Екатеринбургского Дома актёра заслуженный артист России Илья Скворцов. На факультете художественного образования НТГСПИ диктовать будет Владимир Зуев, заслуженный художник России.

Образовательная акция пройдёт в разных районах города. В центре подготовки персонала УВЗ текст диктанта будет читать Алла Пислегина, директор выставочного комплекса «Уралвагонзавода». В Нижнетагильском доме учителя — Людмила Кузнецова, председатель Нижнетагильской городской организации профсоюзов работников образования и науки России. В Политехнической гимназии в качестве диктора выступит директор театра кукол Татьяна Ткачёва. В филиале УРФУ в Нижнем Тагиле текст прочтёт его руководитель Владислав Потанин. В Нижнетагильском машиностроительном техникуме — председатель городской думы Вадим Раудштейн. В отеле Demidov Plaza диктант проведёт Алёна Галкина, руководитель и режиссёр театра-студии «Зеркало» и лауреат премии Союза театральных деятелей России.

Для регистрации на удобной площадке необходимо авторизоваться на сайте Тотального диктанта, сделать это можно автоматически через соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Также можно зарегистрироваться по электронной почте. Обратите внимание, что на некоторых площадках может понадобиться паспорт.

Помимо прочих площадок, у тагильчан есть возможность проверить свою грамотность в креативном кластере «Самородок», центре общественных инициатив, православной гимназии, школе № 100, гимназии № 18, школе № 90. Также площадки доступны в Нижнетагильском государственном социально-педагогическом институте, педагогическом колледже № 1, торгово-экономическом колледже, профессиональном колледже имени Демидова, горно-металлургическом колледже имени Черепановых и в Центре образования № 1.

В селе Николо-Павловском диктант пройдёт в школе № 5, в посёлке Черноисточинск — в школе № 3, а в деревне Усть-Утка для диктанта откроется школа № 12. Жители Сарателя смогут поучаствовать в акции в школе № 25.

«Тотальный диктант» — ежегодная просветительская акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Почти за 20 лет существования «Тотальный диктант» превратился в масштабное всемирное событие.