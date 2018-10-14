В Нижнем Тагиле открылась детсадовская группа для инвалидов. Без медика

В сентябре этого года в тагильском детском саду № 23 (Дзержинский район) открылась специализированная группа для детей, страдающих ДЦП и другими тяжёлыми заболеваниями. В здании организовали доступную среду со специальными койками, стульями, необходимым оборудованием. Рассчитана группа на восемь человек, но отдать туда своих детей готовы лишь единицы. Всё из-за того, что в этом детском саду, как и во всех других городских, нет штатного медика.

«Желающих на эту группу очень много, она бесплатная, там все условия для детей созданы. Коечка есть для ребёнка, да, специальный стульчик. Коляску, а также кастрюльки и блендер для того, чтобы индивидуально готовили питание, мы готовы предоставить. Но дети все особенные, с ограниченными возможностями, и медик в такой группе должен быть в любом случае. А там медсестра только утром приходит, чтобы справки, сертификаты проверить, привить детей, и всё. У нас, например, гастростома, в животике стоит трубочка, ребёнок сам кушать не может. За каждым ребёнком нужен специальный присмотр. Поэтому родители отказываются от садика», — рассказала АН «Между строк» Людмила Батуева, мама четырёхлетнего Кирилла.

В 2013 году, с момента вступления в силу федерального закона «Об образовании», медработники детских садов были выведены за штат в поликлиники. Спустя несколько лет тагильские чиновники и депутаты признались, что это повлекло за собой серьёзные проблемы. Медики поликлиник работают в образовательных учреждениях на 0,25 ставки, приходят лишь на два часа и физически просто не могут полноценно следить за здоровьем воспитанников.

«Проблема с медиком там, как и во всём городе, есть. Но расчётом нормативов и норм обеспеченности медиками занимается только Минздрав. Мы уже знаете сколько писем написали и в областной Минздрав, и не только. Да, детки в группу пришли тяжёлые. Если у них какие-то дополнительные показания есть, наличие медика необходимо, постараемся решить ещё отдельно этот вопрос совместно с нашей городской больницей. Но они тоже действуют в рамках существующих нормативов», — прокомментировала ситуацию начальник управления образования администрации Нижнего Тагила Татьяна Удинцева.

В пресс-службе тагильской мэрии АН «Между строк» сообщили, что врип главы города Владислав Пинаев проинформирован о возникшей проблеме. Он планирует обсудить возможные пути её решения с министром здравоохранения Свердловской области Андреем Цветковым, который в ближайшее время приедет с визитом в Нижний Тагил.