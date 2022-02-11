В Нижнем Тагиле откроется выставка всемирно известного fashion-фотографа Егора Майера

17 февраля в 17:00 в Нижнетагильском музее изобразительных искусств на Уральской, 7 откроется персональная выставка модного тагильского фотографа Егора Майера «Рождение Анимы» (16+). На ней будут представлены серии снимков из разных проектов фотографа, сделанные за последние 12 лет.

«Женская фигура в проекте – это символическое отображение женских качеств внутри мужского сознания. Одеть моделей в свет и тень – это не только художественный приём, к которому прибегает фотограф ради красоты, но и способ выразить уживающиеся в человеческом сознании противоположности, противоречивость образа совершенной женщины», – говорят в музее.

Серия «Анима» принесла тагильчанину победу в десятках конкурсах и публиковалась на страницах главных мировых изданий, среди которых The Guardian, Forbes и The Times. Кроме творческих проектов, на выставке можно будет увидеть коммерческие работы автора в стиле классической модной фотографии ХХ века.

Работы фотографа из Нижнего Тагила также становятся и обложками книг. В их числе «Мастер и Маргарита» (12+) Михаила Булгакова издания «Эксмо» и «Зеркало Кассандры» (16+) Бернара Вербера.

Егор Майер — победитель престижных международных фотоконкурсов, участник более 60 выставок по всему миру. Много лет уроженец Нижнего Тагила успешно занимается рекламной и fashion-фотографией. В 2017 году в галерее Art Dynasty Gallery в Женеве открылась его первая персональная выставка в Европе.

«Во многом успех обеспечила выразительная авторская манера балансировать светлое и тёмное, уязвимость и монументальную силу, что подчёркивает двойственность человеческой натуры и обыгрывает устоявшиеся представления об идеальной женщине»», – отмечают искусствоведы.

Первое мероприятие на выставке пройдёт 27 февраля в рамках фестиваля «Говорит Тагил» (6+). На встрече гости и сотрудники музея обсудят социальную, репортажную, коммерческую и fashion-съёмки (12+).