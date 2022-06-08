В Нижнем Тагиле откроется выставка памяти известного тагильского художника, графика и монументалиста Леонида Ваврженчика

В эту пятницу, 10 июня, в главном здании Нижнетагильского музея изобразительных искусств откроется выставка памяти известного художника, графика и монументалиста Леонида Ваврженчика «Творчество — точка опоры» (0+).

В экспозиции можно увидеть графические и живописные произведения мастера из фондов Нижнетагильского музея изобразительных искусств, коллекции вдовы художника Лидии Викторовны и сына Елисея Воврженчика.

«Леонид Ваврженчик — художник с ярко выраженным индивидуальным художественным языком. Для работ мастера характерно смещение планов, использование своеобразного наплыва образов, само пространство листа превращается в некую податливую среду, обволакивающую предмет, высвобождая его символическое значение», — говорят о творчестве художника искусствоведы музея.

Леонид Казимирович родился и вырос в селе Константиновка Чкаловского района Кокчетавской области (Казахстан). В 1965 году в 23-летнем возрасте окончил художественно-графический факультет Нижнетагильского педагогического института, где с 1967 по 1971 год преподавал. В это же время Ваврженчик работал художником-живописцем в Нижнетагильских художественных мастерских.

В 1974 году он вступил в Союз художников России, был признанным мастером в области оригинальной и печатной графики.

Леонид Казимирович Ваврженчик является автором нескольких монументальных росписей в Нижнем Тагиле, многие из них уже утрачены. Его работа «Сказки Пушкина» находилась в здании железнодорожного вокзала, также были росписи в Доме политпросвещения и медицинском колледже. Кроме того, художник является автором эскиза росписи театра кукол. Последняя его монументальная роспись была сделана в 2000 году на вокзале Екатеринбурга. В зале ожидания художник выполнил две композиции: «Спорт» и «Черепановы».

Художник обращался в творчестве к различным темам: от жизни завода в серии офортов «Нижнетагильский металлургический» до глубоких автобиографичных ассоциативных гравюр серии «Дорога к деду». После творческих поездок на Байкал и Север России он выполнил серию офортов и линогравюр «Шестьдесят пятая параллель», а природу Байкала ещё долгое время воспроизводил в своих работах. Выставка произведений Леонида Ваврженчика продлится в музее изобразительных искусств до 24 июля.