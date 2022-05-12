В Нижнем Тагиле откроется детская площадка для проведения научно-технических опытов «Эксплораториум»

В Нижнем Тагиле 13 мая на базе МБУ ДО «Городская станция юных техников» откроется интерактивная естественнонаучная образовательная площадка для детей под названием «Эксплораториум». «Эксплораториум» — это площадка для проведения научно-технических опытов и создания своих технических экспонатов. Проект реализован на средства грантового конкурса «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!». Стоимость проекта составила 500 тысяч рублей.

На выделенные средства Городская станция юных техников закупила четыре ноутбука, комплекты автотрасс Hot wheels, а также несколько интерактивных экспонатов, среди которых «Магнитный мост», «Метательная бочка», «Свет и цвет», комплект для тесла-шоу, «Замкнутая цепь» и «Фигуры Хладни».