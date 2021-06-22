В Нижнем Тагиле отчим-ивалид подозревается в растлении падчерицы

В Нижнем Тагиле 36-летний мужчина, являющийся инвалидом второй группы в связи с умственной отсталостью, обвиняется в сексуальных домогательствах к 14-летней падчерице.

«С заявлением в правоохранительные органы обратилась мама подростка. Она рассказала, что её муж трогал падчерицу за интимные места», — рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах.

Известно, что подозреваемый работает приёмосдатчиком в одном из торговых центров города. После задержания он дал признательные показания. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Развратные действия, совершённые в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.