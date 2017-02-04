В Нижнем Тагиле отчим и мать насиловали дочь

В Дзержинском районе Нижнего Тагила вскрылся случай семейной педофилии в отношении несовершеннолетней, сообщает источник АН «Между строк» в правоохранительных органах. В Дзержинском следственном отделе Нижнего Тагила косвенно подтвердили информацию о выявлении случая насильственных действий сексуального характера, но попросили обратиться за официальным комментарием в региональное следственное управление. В пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области отказались от комментариев, отметив, что пока не подтверждают и не опровергают данную информацию.

По информации источника агентства, насилие над девочкой происходило с особым цинизмом со стороны её родителей.

«Случай мерзопакостный. Мать и отчим склоняли дочь к действиям сексуального характера. Во время сексуальных утех мужа мать держала девочку», – рассказал собеседник агентства.

По данным АН «Между строк», факт насилия вскрыл дедушка девочки. Как говорит источник агентства, ранее супруги «упрятали старика в тюрьму, чтобы завладеть его квартирой».

Собеседник агентства уточняет, что возбуждено уголовное дело по нескольким составам преступлений.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: АиФ