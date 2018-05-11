В Нижнем Тагиле от укусов клещей пострадали 18 детей

В Нижнем Тагиле от укусов клещей пострадали уже 79 человек, в том числе 18 детей. Это в 2,5 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает муниципальный канал «Тагил-ТВ». По данным Роспотребнадзора, почти половина тагильчан, пострадавших от укусов клещей, были привиты. Двум жителям города предварительно поставлен диагноз «клещевой боррелиоз».

Всего в Свердловской области зарегистрировано уже более тысячи человек, укушенных опасными кровососами. Почти 300 пострадавших — дети. Один человек госпитализирован с подозрением на клещевой энцефалит.

Случаи присасывания клещей зафиксированы в 53 муниципальных образованиях региона. В региональном управлении Роспотребнадзора работает горячая линия по профилактике клещевых инфекций. Тагильчане могут получить консультацию по телефону (3435) 47-64-00.