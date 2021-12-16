В Нижнем Тагиле от COVID-19 привито более 65% взрослого населения

По состоянию на 15 декабря в Нижнем Тагиле прививку от коронавируса поставили 177 149 человек. Это составляет 51% от общей численности жителей города и 65,8% от численности взрослого населения. Как сообщает пресс-служба муниципалитета, эти цифры превышают средние показатели вакцинации от коронавирусной инфекции по Свердловской области.

Только за последние сутки прививку от COVID-19 поставили 1213 человек. Помимо городских поликлиник, тагильчане имеют возможность вакцинироваться по месту работы. Лидирующие позиции по вакцинации и ревакцинации своих работников занимают АО «РЖД» и ЕВРАЗ НТМК. В дорожной поликлинике посёлка Старатель поставили прививку 5402 человека. На НТМК полный курс вакцинации прошли 6100 металлургов.

В мэрии уточняют, что лечебные учреждения Нижнего Тагила полностью обеспечены вакциной против COVID-19. На сегодняшний день в распоряжении медиков 28 тысяч доз препаратов «Спутник V», «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона».

За прошедшие сутки в Нижнем Тагиле зарегистрировано 89 случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в городе выявлено 16 074 больных новой коронавирусной инфекцией.