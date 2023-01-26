В Нижнем Тагиле осуждённый плеснул кипятком в лицо сотруднику колонии 

В Нижнем Тагиле в одной из колоний города 26 июля 2022 года во время завтрака в помещении штрафного изолятора 26-летний осуждённый Андрей Ф. выплеснул на сотрудника колонии горячий чай и публично оскорбил его. При этом сотрудник исправительного учреждения получил термический ожог.

Тагилстроевский райсуд признал Андрея Ф. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 321 УК РФ «Применение насилия, опасного для здоровья, совершённое в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности» и ст. 319 УК РФ «Публичное оскорбление представителя власти». Таким образом, осуждённый увеличил свой срок на 5 лет 8 месяцев с учётом имеющейся судимости, теперь отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

В 2018 году Андрей Ф. был условно осуждён по ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств». Летом 2020 года он признан виновным и осуждён за совершение кражи группой лиц по предварительному сговору. Тогда ему было назначено наказание в виде 5,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, которое он отбывал в настоящее время.