В Нижнем Тагиле осуждённые ИК-5 сняли клип-посвящение Виктору Цою (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле осуждённые исправительной колонии № 5 сняли клип на песню легендарной рок-группы «Кино» «Звезда по имени Солнце» (16+). Как сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области, творческий коллектив решил отдать дань уважения замечательному музыканту Виктору Цою, который сегодня мог бы отметить 60-летний юбилей.

Группа «Кино» — одна из самых популярных советских рок-групп 1980-х годов. Лидером коллектива и автором почти всех текстов песен и музыки был Виктор Цой. Кумир миллионов родился 21 июня 1962 года в Ленинграде. Помимо музыкальной деятельности, он снялся в восьми фильмах.

15 августа 1990 года 28-летний Цой погиб в автокатастрофе на 35-м километре шоссе Слока — Талси в Тукумском районе Латвийской ССР. Согласно официальной версии, музыкант заснул за рулём.