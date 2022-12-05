В Нижнем Тагиле осуждённому в колонию передали наркотические таблетки в подсластителе

В Нижнем Тагиле осуждённому ЛИУ № 51 в бандероли прислали упаковку наркотических таблеток, перемешанных с подсластителем. Об этом АН «Между строк» сообщили в пресс-службе ГУФСИН РФ по Свердловской области.

«В комнате для приёма передач во время досмотра бандероли от гражданки М. для осуждённого по ст. 228 ч. 2 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, изготовление, перевозка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), приговорённого к 3,5 годам лишения свободы в ИК строгого режима, в упаковке с подсластителем были обнаружены и изъяты спрятанные ухищрённым способом предположительно наркотические таблетки белого цвета, россыпью перемешанные с таблетками», — отметил пресс-секретарь ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко.

Расследованием инцидента занимается следственно-оперативная группа отделения полиции № 16 МУ МВД России «Нижнетагильское».