В Нижнем Тагиле осуждён пьяный водитель за нападение на инспектора ДПС

В Нижнем Тагиле вынесен приговор 47-летнему местному жителю, обвиняемому в нападении на инспектора ГИБДД при исполнении тем служебных обязанностей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Установлено, что 2 января 2020 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения попытался убежать от инспектора, оттолкнул его и нанёс удар головой в лицо.

«При назначении наказания суд учёл, что подсудимый полностью признал вину, чистосердечно раскаялся, принёс свои извинения, характеризуется исключительно положительно, имеет постоянное место работы, впервые привлекается к уголовной ответственности», — объяснили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Районный суд Нижнего Тагила назначил мужчине штраф в размере 30 тысяч рублей.