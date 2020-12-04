В Нижнем Тагиле осуждён на 12 лет колонии бывший начальник участка предприятия «УИС-Металлургия» 

Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор по уголовному делу в отношении начальника участка ООО «УИС-Металлургия» Дмитрия Иванова. Мужчину осудили за хищение вверенного имущества в особо крупном размере и сбыт наркотиков. Ущерб на предприятии оценили в 17,8 млн рублей.

Кражами Иванов занимался с июля по декабрь 2018 года.

«В указанный период времени подсудимый неоднократно в ночное время на своём автомобиле проникал на территорию предприятия. Используя свои должностные полномочия, он давал указания дежурным контролёрам контрольно-пропускного пункта предприятия о допуске своего автомобиля без соответствующей проверки и записи в журнале. Далее Иванов проникал в помещение цеха и, воспользовавшись тем, что за его действиями никто не наблюдает, с помощью тележки перемещал банки с порошком для газовоздушного напыления в свой автомобиль, на котором в дальнейшем вывозил их с территории предприятия», — рассказала журналистам телекомпании «Телекон» старший помощник прокурора Ленинского района Юлия Макаренко.

Согласно материалам следствия, в конце января этого года Дмитрий Иванов в Белоярском районе приобрёл не менее 114 граммов наркотических веществ, которые после сбыл в Нижнем Тагиле через закладки. 20 февраля в ходе задержания сотрудники полиции изъяли все наркозакладки.

Ленинский районный суд назначил Дмитрию Иванову наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Также суд удовлетворил исковые требования организаций — собственников похищенного имущества о взыскании с подсудимого свыше 17,8 млн рублей. Приговор не вступил в законную силу.