В Нижнем Тагиле осудили вора-рецидивиста

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор 38-летнему ранее судимому местному жителю по п. «б, в» ч. 2 ст. 158 (кража) и ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Об этом сообщает «Тагильский рабочий» со ссылкой на Нижнетагильскую транспортную прокуратуру.

По данным следствия, в феврале 2024 года осуждённый сломал крепление замка металлической двери подвала многоквартирного дома на улице Энтузиастов и похитил оттуда строительные инструменты, включая болгарку, дрель, шуруповёрт, перфоратор и сварочный аппарат, на сумму более 50 тысяч рублей. В том же месяце он заметил у знакомого мобильный телефон и, решив его присвоить, попросил позвонить, после чего скрылся с гаджетом.

Суд назначил мужчине наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием заключения в исправительной колонии общего режима.