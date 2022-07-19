В Нижнем Тагиле осудили водителя-инкассатора, насмерть сбившего молодую учительницу

Сегодня 19 июля в Дзержинском районном суде Нижнего Тагила вынесен приговор 38-летнему водителю инкассаторской машины «Росинкас», который вечером 26 февраля 2022 года сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 27-летнюю учительницу. ДТП произошло у дома № 1 на улице Ильича на Вагонке. От полученных травм девушка скончалась, не приходя в сознание. Как пояснил водитель автомобиля сотрудникам ГИБДД, он не заметил девушку, переходящую дорогу. В момент ДТП он был трезв.

Как сообщили в пресс-службе Дзержинского районного суда, подсудимый Александр К. был признан виновным по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть человека). Подсудимый был осуждён на 1,5 года условно с необходимостью возместить причинённый ущерб в размере 170 тысяч рублей и компенсировать моральный вред в размере 1 млн рублей потерпевшей стороне. Мужчина ранее не привлекался к уголовной ответственности, имеет положительную характеристику.